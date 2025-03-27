Куйвашев ушёл, Паслер пришёл, Вексельберг победил, Урал промолчал

ЭГ

Эльшад Гасанов

Одни сплошные славянские фио и лица! Хуйвашев улетел, паслерман прилетел. Пословица-ворона улетела, гусь прилетела. А этот паслерштейн где и чем отличился, что его назначили? Или в израиле экономический кризис, на палестинцев пули не хватает, срочно нужны миллиарды? Если вы хотите жидами благоустроить Россию, то должны Сталина воскресить. А так, думаю чубайс руки протирает - наши побеждают.