Ну что, господа, занавес. Евгений Владимирович Куйвашев - бывший губернатор Свердловской области, человек-«вроде бы ещё не всё», но на самом деле давно уже политический труп - наконец-то сделал то, чего от него ждали последние лет шесть.
Куйвашев ушёл, Паслер пришёл, Вексельберг победил, Урал промолчал
Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
Одни сплошные славянские фио и лица! Хуйвашев улетел, паслерман прилетел. Пословица-ворона улетела, гусь прилетела. А этот паслерштейн где и чем отличился, что его назначили? Или в израиле экономический кризис, на палестинцев пули не хватает, срочно нужны миллиарды? Если вы хотите жидами благоустроить Россию, то должны Сталина воскресить. А так, думаю чубайс руки протирает - наши побеждают.
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