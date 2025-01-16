Прогноз погоды в Крыму на 16 января

Прогноз погоды в Крыму на 16 январяВ Симферополе +3 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +4 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +3 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +3 и облачно с прояснениямиВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и облачно с прояс.