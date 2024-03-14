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Milka и Alpen Gold исчезнут из магазинов «Лента»

Milka и Alpen Gold исчезнут из магазинов «Лента»

Американская компания Mondelez International, производитель шоколада Milka, Alpen Gold и печенья Oreo, приняла решение не поставлять свою продукцию в магазины российской сети гипермаркетов «Лента» из-за несогласия с предлагаемыми ценами на закупки.

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