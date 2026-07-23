ES H1 MAP: Very Strong 7,476 Floor vs 7,553 Ceiling E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! ProjectSyndicate ▪️ ES H1 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ the S&P 500 is balancing near 7,510, boxed between a well-defined floor and ceiling with no clear control.
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