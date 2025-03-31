Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Владельцев Telegram-каналов начнут штрафовать на 500 тысяч рублей, если они с 1 апреля не будут отчислять 3% от дохода с рекламы.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Владельцев Telegram-каналов начнут штрафовать на 500 тысяч рублей, если они с 1 апреля не будут отчислять 3% от дохода с рекламы.
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