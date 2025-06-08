Адвокат Кудерко: наследники не всегда обязаны погашать долги покойного

В наследство входят не только квартиры, но и долги покойного. Однако если срок погашения истек или стоимость имущества меньше недоимки, погашать их не придется, сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
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