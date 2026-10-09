Передается половым путем: по США распространяется опасная инфекция

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Число заболевших шигеллезом – диареей, которая передается половым путем – резко увеличилось в Соединенных Штатах.
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