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Царьград

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: русские удары по портам Одессы душат украинскую экономику

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: русские удары по портам Одессы душат украинскую экономику

Российские удары по Одессе остановили судоходство — экономика Украины под угрозой.Остановка работы одесских портов после ударов российских войск парализовала украинский экспорт, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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