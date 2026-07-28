Российские удары по Одессе остановили судоходство — экономика Украины под угрозой.Остановка работы одесских портов после ударов российских войск парализовала украинский экспорт, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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