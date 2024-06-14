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Розыгрыш более 10 000 000 от БК «МЕЛБЕТ» в комбо акций на Евро

Розыгрыш более 10 000 000 от БК «МЕЛБЕТ» в комбо акций на Евро

14 июня стартует крупнейшее футбольное событие этого года – Евро 2024. На футбольных полях Германии сойдутся лучшие европейские сборные в 17-ом розыгрыше чемпионата Европы по футболу.

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