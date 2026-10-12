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В МВД предложили не проверять на знание языка работающих в Арктике иностранцев

В МВД предложили не проверять на знание языка работающих в Арктике иностранцев

Иностранцев, которые получили разрешения на работу в организациях — резидентах территорий опережающего развития, стоит освободить от проверки на знание русского языка, истории и основ законодательства.

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