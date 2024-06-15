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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Четыре игрока Италии сделали 100+ передач в матче с Албанией. Это повторение рекорда Испании 2021-го

Итальянцы обыграли сборную Албании со счетом 2:1 в первом матче группового этапа Евро-2024.  Четверо игроков «Скуадра Адзурры» сделали 100+ передач: Жоржиньо – 120, Джованни Ди Лоренцо – 114, Алессандро Бастони – 110 и Николо Барелла – 105.

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