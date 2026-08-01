АС

Анатолий Страшко

Вот прочёл о 80 миллионах тонн зерновых, которые выращены на Усраине. Представьте себе Россию со 150 миллионами населения и сбором зерновых в среднем около этой же цифры. И Усраину с населением около 30 миллионов сейчас и сбором 80 миллионов. Спецы говорят, что страна для самообеспечения зерном должна производить тонну на человека. Вот и судите. У нас да, есть уже тонна на человека. Но ведь мы экспортируем десятки миллионом зерновых. А у Усраина может без ущерба самообеспечению , вывозить 50 миллионов зерновых (не обязательно в виде зерна, ведь маслиничные есть и вывозятся в виде масла). Вот о чем подумай посетитель. Вот источник богатства Усраины. И источник их несчастья. Им вбивали в голову, что они самая богатая страна мира. И их грабит эта вшивая РОссия, эти клятые москали. И к чему это привело чубатых? Россия вполне обоснованно ( не буду об этом - долго) взяла это недогосударство за самое чувствительное место. И окуклится это стойбище морекопателей и древнейшей на Земле нации. Со своим чернозёмом, который станет лишь местом для кладбищ. Без того что к чернозёму надо приложить. От труженников до изделий развитой промышленности, огромной энергии в виде гсм и электричества. А ведь чубатые даже не задумывались об этом. Откуда это всё бралось по низким ценам и во времена СССР и после СССР. Хохлы, помню анекдот про яблоки, которые "съесть не съем , но понадкусываю". Ну так вот - зерно кушайте . Его ой как много. И топить им можно в стужу. Не думали об этом?