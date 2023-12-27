В США зафиксировали худший показатель по массовым убийствам за год

Unsplash/Tom Def В 2023 году в разных частях Соединенных Штатов были совершены 40 массовых убийств. Это является худшим показателем за всю новейшую историю, пишет американский новостной сайт The Messenger.
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