В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали иностранцев, перечислявших деньги исламским террористам

Задержанные помогали деньгами международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*Четверо иностранных граждан, которые перечисляли деньги запрещённой в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"* (Сирия), задержаны в Екатеринбургами сотрудникам ФСБ.
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