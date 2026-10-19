Депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил поднять имущественный налоговый вычет при покупке жилья с 2 млн до 8 млн рублей, поскольку действующий лимит не менялся с 2014 года и уже не соответствует реальным ценам на квартиры.
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