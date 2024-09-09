Эрдоган: Израиль стремится расширить политику оккупации на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Руководство Израиля желает расширить свою оккупационную политику на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Такое мнение в понедельник, 9 сентября, выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии