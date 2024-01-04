Генпрокуратура Германии расследует вероятную диверсию на газопроводе

Немецкие правоохранители расследуют обстоятельства появления повреждений на новом трубопроводе для транспортировки сжиженного природного газа, не исключая версию о том, что на трассе была совершена диверсия, пишет редакционное объединение SHZ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии