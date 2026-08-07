Психолог Ишмурзина: синдром самозванца проявляется в обесценивании своих успехов

Психолог Фируза Ишмурзина рассказала, что при синдроме самозванца человек может считать собственные достижения результатом удачного стечения обстоятельств и не связывать их со своими усилиями и способностями.
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