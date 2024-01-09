Собянин рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года

В 2023 году отреставрировано 220 памятников архитектуры О ходе реализации масштабного проекта по реставрации памятников архитектуры в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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