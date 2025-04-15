Елена Артюх провела просветительский вебинар об амнистии дробления бизнеса

14 апреля 2025 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в студии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства организовала проведение просветительского вебинара для субъектов предпринимательской деятельности «Дробление бизнеса или законная оптимизация налогов: где грань?» (видеозапись, презентация – на сайте Уполномоченного).