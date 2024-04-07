Полковник Макгрегор призвал США не вторгаться в чужие страны, тем более они терпят поражение

Экс-советник Пентагона и бывший «ястреб» офицер Дуглас Макгрегор, воззвал к Вашингтону и заявил о том, что американцы должны умерить воинственный пыл и прекратить вторжение в другие государства, пытаясь переделать их под себя.
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