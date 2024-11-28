Жительница Казани, пытаясь сохранить деньги, перевела лжеполицейским 4 млн

Жительница Казани, пытаясь сохранить деньги, перевела лжеполицейским более четырех миллионов рублей. Выяснилось, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от бывшего начальника, который рассказал, что неизвестные якобы получили доступ к персональным сведениям сотрудников фирмы.