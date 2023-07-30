Миграционная политика сильно просчиталась, и теперь каждый россиянин, проживающий в мегаполисе или небольшом городе может на себе это очень хорошо прочувствовать.
"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
В стройбаты на Крайний север, там много чего строить надо.
Ответить
1 д.
N
Nata
например мост на северный полюс, 6-ти полосный + железная дорога. Пусть свой энтузиазм и силы бросят на такое важное строительство.
Ответить
1 д.
Элла
Раз у них нет обязанности проходить службу в стране , в которой они их приняли,накормили, обеспечили соц.пакетом , пенсиями и т.д., то пошли ВОН ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ!!! Вы и так успели опаганить её, строем и в свои аулы и кишлаки! И вы безграмотное, озлобленное стадо ещё пытаетесь угрожать нам россиянам в нашей стране?! Безмозглые, русских пугать - это себе навредить!!!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии