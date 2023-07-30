"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву

Элла

Раз у них нет обязанности проходить службу в стране , в которой они их приняли,накормили, обеспечили соц.пакетом , пенсиями и т.д., то пошли ВОН ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ!!! Вы и так успели опаганить её, строем и в свои аулы и кишлаки! И вы безграмотное, озлобленное стадо ещё пытаетесь угрожать нам россиянам в нашей стране?! Безмозглые, русских пугать - это себе навредить!!!