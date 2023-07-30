Театр абсурда

8 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гурбангулы
    Новые коричневые черкаши?Бахнем, обязатель...
  • Горыныч
    В первую очередь руководителю неполное служебное соответствие, вплоть до увольнения (или перевода в уборщицы).Дом народного еди...
  • Алексей Сафронов
    Под иронией автора опуса прослеживается почти Ода славы тем, кто бомбил Москва Сити. Но, самое неприятное, даже не то...Атака на Москва-С...

"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву

"Окажете давление - пожалеете" - Мигранты запаниковали и стали угрожать Старикову и Матвееву

Миграционная политика сильно просчиталась, и теперь каждый россиянин, проживающий в мегаполисе или небольшом городе может на себе это очень хорошо прочувствовать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филиппова
В стройбаты на Крайний север, там много чего строить надо.
Ответить
1 д.
N
Nata
например мост на северный полюс, 6-ти полосный + железная дорога. Пусть свой энтузиазм и силы бросят на такое  важное строительство.
Ответить
1 д.
Элла
Раз у  них нет обязанности проходить службу в стране , в которой они их приняли,накормили, обеспечили соц.пакетом , пенсиями и т.д., то пошли ВОН  ИЗ  НАШЕЙ  СТРАНЫ!!! Вы и так успели опаганить её, строем и в свои аулы и кишлаки!  И вы безграмотное, озлобленное стадо ещё пытаетесь угрожать нам россиянам в нашей стране?! Безмозглые, русских пугать - это себе навредить!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх