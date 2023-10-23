Необычные предупреждения появились на дорожных табло ЦОДД

«Следите за габаритами»: такие необычные сообщения появились на 72 дорожных табло ЦОДД. Они напоминают водителям грузовиков и спецтехники о соблюдении ПДД и техники безопасности, чтобы предотвратить обрывы контактной сети трамвая, объяснили в столичном Дептрансе.