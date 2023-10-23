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За рулем

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  • Астон Мартин
    она у них всегда былаИностранные армии...
  • Астон Мартин
    это все для народа что ли ? от заботников ???благодарим бл...век помнить будем...Купить автомобиль...
  • Валерий Мерке
    И даже буква V появилась где перевернутая, а где и прямо писанная.Иностранные армии...

Необычные предупреждения появились на дорожных табло ЦОДД

Необычные предупреждения появились на дорожных табло ЦОДД

«Следите за габаритами»: такие необычные сообщения появились на 72 дорожных табло ЦОДД. Они напоминают водителям грузовиков и спецтехники о соблюдении ПДД и техники безопасности, чтобы предотвратить обрывы контактной сети трамвая, объяснили в столичном Дептрансе.

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