Шэя Гилджес-Александер получил должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse

Лидер «Оклахомы» заключил контракт с Converse, в 2025 году у звезды НБА появятся именные кроссовки. Сделка также подразумевает, что Гилджес-Александер получает должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse.
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