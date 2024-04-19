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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэя Гилджес-Александер получил должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse

Лидер «Оклахомы» заключил контракт с Converse, в 2025 году у звезды НБА появятся именные кроссовки. Сделка также подразумевает, что Гилджес-Александер получает должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse.

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