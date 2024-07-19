Выбросившего школьницу из окна мужчину приговорили к 11 годам колонии

К 11 годам заключения был приговорен мужчина, выбросивший из окна 13 этажа школьницу в Красноярске, сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова изданию Lenta.
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