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Meteor Lift открывает академию: решение кадрового кризиса в отрасли

Meteor Lift открывает академию: решение кадрового кризиса в отрасли

В новом учебном центре будут заниматься монтажники, наладчики и специалисты по сервисному обслуживанию, обучение включает теорию и практику По оценке Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, индекс кадровой уязвимости (ИКУ) считается для той или иной отрасли критическим, если становится выше 7.

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