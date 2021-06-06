Сотрудники ВАИ ЦВО в Кемеровской области провели акцию по предупреждению травматизма на дорогах «Пристегнись сам, пристегни ребенка!»

Сотрудники ВАИ ЦВО в Кемеровской области провели акцию по предупреждению травматизма на дорогах «Пристегнись сам, пристегни ребенка!»

Во время проведения акции водителям и владельцам личного автотранспорта доводилась информация о важности использования автомобильных детских кресел и удерживающих устройств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх