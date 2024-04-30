Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 апреля в ходе телефонного разговора с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что меры по профилактике терроризма носят временный характер и они не направлены против конкретной нации.
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