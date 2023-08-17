Доброе утро, на днях случилась такая ситуация, я состою в общем семейном чате, и наша дальняя родственница(седьмая вода на киселе) начала при всех критиковать мои нормы воспитания, что я, якобы неправильно делаю, тщательно выбирая сыну невесток.
Тщательно отбираю сыну невесток
Комментарии
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В
Воробей
А откуда сведения о деталях личной ситуации мамани? Чисто домысел, надо понимать?
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1 час.
Майя Maja
Всего лишь предположение основанное на тексте статьи. Женщина имеющая полноценную семью так настырно не станет управлять жизнью и судьбой сына. Часто так поступают женщины воспитывающие кровиночку в гордом одиночестве))) Да и пишет она только исключительно о том, что только ей он показывает фото девушек. О папе в семье там ни намека.
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36 мин.
В
Воробей
50/50
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8 мин.
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