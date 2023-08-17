Тщательно отбираю сыну невесток

Майя Maja

Всего лишь предположение основанное на тексте статьи. Женщина имеющая полноценную семью так настырно не станет управлять жизнью и судьбой сына. Часто так поступают женщины воспитывающие кровиночку в гордом одиночестве))) Да и пишет она только исключительно о том, что только ей он показывает фото девушек. О папе в семье там ни намека.