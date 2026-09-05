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Энрике про 1:2 от «Монако»: «ПСЖ» заслужил победу. Типичный матч, когда ты лучше, создаешь больше, но вратарь соперника – лучший на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после поражения от «Монако» (1:2) в матче 3-го тура Лиги 1 .

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