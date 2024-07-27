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Лавров назвал подходом бизнесмена идею о программе ленд-лиза для Украины

Лавров назвал подходом бизнесмена идею о программе ленд-лиза для Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея предоставить Украине помощь со стороны США на условиях ленд-лиза, чтобы долгие годы получать деньги от будущих киевских властей, являются подходом бизнесмена.

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