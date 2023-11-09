Праздник 10 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Евгения КомароваНа пятницу 10 ноября 2023 год выпадает церковно-народный праздник Параскевы Пятницы или святой великомученицы Параскевы.
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