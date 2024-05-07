Песков: отказ ряда стран посетить инаугурацию Путина не повод для ответных шагов

РИА Новости/Кристина Кормилицына Москва не собирается предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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