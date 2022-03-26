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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят короткие программы

Сегодня на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске пары представят короткие программы. На турнире соревнуются команды Анны Щербаковой и Марка Кондратюка.

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