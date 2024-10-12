Захожу я в миграционный центр в Одинцово, а тут на стене висит огромный плакат от «Яндекса», с работой до 230 000р.

Avia.pro - СМИ — Ну, вы только представьте себе: захожу я тут как-то в миграционный центр в Одинцово — а что, думаю, вдруг кто-то мне сможет объяснить, почему нормальной работы в стране всё меньше и меньше для русских мужиков.