Сакраментарии – красивые книги Средневековья с текстами для литургии Крест с хризмой, помещенный в арке на двух колоннах с зооморфными мотивами.
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Сакраментарии – красивые книги Средневековья с текстами для литургии Крест с хризмой, помещенный в арке на двух колоннах с зооморфными мотивами.
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