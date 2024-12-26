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Что будет с инфляцией в России: прогноз на 2025 год

Что будет с инфляцией в России: прогноз на 2025 год

Что будет с инфляцией в России: прогноз на 2025 год Евгения КомароваМихаил Дорофеев из Финансового университета при российском правительстве дал прогноз, какой будет инфляция в стране в 2025 году.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А закон о пенсионном обеспечении кто будет исполнять? Индексация пенсий по фактической инфляции?
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