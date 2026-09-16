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Военное обозрение

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Жители английской деревни проголосовали за «независимость» от Британии

Жители английской деревни проголосовали за «независимость» от Британии

Жители небольшой деревни Пиддингтон на юге Англии протестуют против создания вблизи лагеря для мигрантов.

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