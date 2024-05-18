Затопленные населенные пункты в Омской области отрезали от всех коммуникаций. Местным жителям обещают сделать перерасчет.
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Затопленные населенные пункты в Омской области отрезали от всех коммуникаций. Местным жителям обещают сделать перерасчет.