Владислав Шапша научился управлять "Калужанином"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша попробовал управлять вездеходом местного производства. Во время рабочего визита в Малоярославецкий район глава региона заехал на завод "МПК-Сталь", где в частности производят уникальные снегоболотоходы "Калужанин" с дистанционным управлением.
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