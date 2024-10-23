Финансовый консультант Матвеева советует перед покупкой взять паузу на 24 часа

Перед покупкой возьмите паузу на 24 часа — это время позволит системе, отвечающей за рациональное мышление, вернуться в норму и осознанно оценить необходимость покупки, посоветовала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.
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