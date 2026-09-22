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Царьград

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ОСАГО станет дороже на 25% для "плохих водителей": Кто будет платить больше?

ОСАГО станет дороже на 25% для "плохих водителей": Кто будет платить больше?

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что совсем скоро стоимость страховки ОСАГО вырастет на четверть цены для "плохих водителей".

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