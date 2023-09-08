Эту девушку я сфотографировала в московском метро. Когда она увидела, что я ее фотографирую, то посмотрела на меня дерзко и вызывающе.
Зачем скрывать лицо? Вопросы к мусульманкам в никабе
Комментарии
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59
Это просто вызов, нам! В советские времена был в Узбекистане, Киргизии, ничего подобного не видел.
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4 час.
Daddy Bo
А ничего, граждане критиканы, что у нас два года КОВИДных ограничений вся страна, считай в таких "никабах" из медицинских масок ходила. И не надоело ведь это почему-то?
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3 час.
Negnost Ros
Тут проблема в другом. Мигрантов избыток. Только и всего. Нужно отменять льготы и остановить поток.
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10 мин.
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