ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Решетников, а за убитых, изнасилованных,. избитых таджиками, узбеками и прочими чурками, будут отвечать такие придурк...Вас Ивановых не п...
  • Виктор Менщиков
    "ЗДЕСЬ ВСЕ УМРУТ"...
  • Negnost Ros
    Тут проблема в другом. Мигрантов избыток. Только и всего. Нужно отменять льготы и остановить поток.Зачем скрывать ли...

Зачем скрывать лицо? Вопросы к мусульманкам в никабе

Зачем скрывать лицо? Вопросы к мусульманкам в никабе

Эту девушку я сфотографировала в московском метро. Когда она увидела, что я ее фотографирую, то посмотрела на меня дерзко и вызывающе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
Это просто вызов, нам! В советские времена был в Узбекистане, Киргизии, ничего подобного не видел.
Ответить
4 час.
Daddy Bo
А ничего, граждане критиканы, что у нас два года КОВИДных ограничений вся страна, считай в таких &quot;никабах&quot; из медицинских масок ходила.  И не надоело ведь это почему-то?
Ответить
3 час.
Negnost Ros
Тут проблема в другом. Мигрантов избыток. Только и всего. Нужно отменять льготы и остановить поток.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх