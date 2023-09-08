Зачем скрывать лицо? Вопросы к мусульманкам в никабе

59 Это просто вызов, нам! В советские времена был в Узбекистане, Киргизии, ничего подобного не видел.

Daddy Bo А ничего, граждане критиканы, что у нас два года КОВИДных ограничений вся страна, считай в таких "никабах" из медицинских масок ходила. И не надоело ведь это почему-то?