ЗанозаПолитика"Чёрная кровь" русской экономики: Без мигрантов уже не обойтись? Во властных кабинетах массовый завоз трудовых мигрантов в Россию обычно объясняют экономической целесообразностью.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСережа ХорошийБлядь смотришь на все это и диву даешься, да обяжите вы этих чертей, воротил строительства, что бы платили людям достойные зарплаты и будет вам наплыв белой крови и бабки в стране оставаться будут, все не нажрутся или не подавятся, падлы!Комментировать
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