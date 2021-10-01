Заноза

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"Чёрная кровь" русской экономики: Без мигрантов уже не обойтись?

"Чёрная кровь" русской экономики: Без мигрантов уже не обойтись?

Во властных кабинетах массовый завоз трудовых мигрантов в Россию обычно объясняют экономической целесообразностью.

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Сережа Хороший
Блядь смотришь на все это и диву даешься, да обяжите вы этих чертей, воротил строительства, что бы платили людям достойные зарплаты и будет вам наплыв белой крови и бабки в стране оставаться будут, все не нажрутся или не подавятся, падлы!

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