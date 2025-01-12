Диетолог рассказал, помогает ли кофе по утрам сжигать жир

Эксперт оценил возможность сжигания жира с помощью утреннего кофеДиетолог и профессор Университета Пенсильвании Коллин Тьюксбери оценил возможность сжигания жира с помощью утреннего кофе – по его словам, нужный эффект может быть достигнут в ог8раниченной степени, но переоценивать его не стоит .
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