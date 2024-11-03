Ураганный ветер повалил 64 дерева в Ростове

За прошедшие сутки в Ростове произошло множество происшествий, связанных со шквалистым ветром. По словам главы местной администрации Алексея Логвиненко, в результате непогоды было повалено 64 дерева и крупные ветки.
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