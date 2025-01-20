Южная Корея готовится продать САУ K9 во Вьетнам

Самоходная гаубица K9 Thunder, производства Южной Кореи, в порту (с) фото Минобороны Польши. Вьетнам и Южная Корея находятся на завершающей стадии переговоров о подписании контракта на производство и поставку 155-мм самоходных гаубиц K9 Thunder.