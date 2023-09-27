Тренер Писарев: решение УЕФА допустить сборную России U-17 - отличная новость

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению сборных России U‑17 на международные соревнования в нейтральном статусе.
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