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Тренер Писарев: решение УЕФА допустить сборную России U-17 - отличная новость

Тренер Писарев: решение УЕФА допустить сборную России U-17 - отличная новость

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению сборных России U‑17 на международные соревнования в нейтральном статусе.

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Комментарии
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Владимир Петров
Без флага, гимна, с хамством на трибунах и в отелях, без домашних матчей? Приучать наших подростков к русской второсортности? Ну тренер свои ништяки поимеет.
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