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Находка ученых, сотни «доисторических трехглазых креветок» появились после дождей в Аризоне

Находка ученых, сотни «доисторических трехглазых креветок» появились после дождей в Аризоне

В национальном парке США в Аризоне, который носит название Вупатки, произошло интересное событие, которое зафиксировано учеными, после сильного дождя вылупились из яиц сотни доисторических существ подковообразной формы.

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